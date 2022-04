viral video: నువ్ సూపర్ అమ్మ.. రెప్పపాటులో ట్రక్కు నుంచి కాపాడిన మాతృమూర్తి.. నెటిజన్ల నీరాజనం..

India

oi-Shashidhar S

బిడ్డను సేవ్ చేయడంలో తల్లి తర్వాతే ఎవరైనా.. ఎందుకంటే ప్రాణాలకు తెగించి మరీ కాపాడుతారు. చాలా సందర్భాల్లో చూశాం. కేవలం మనుషులే కాదు.. మూగ జీవాలు, వన్య ప్రాణులకు కూడా వర్తిస్తాయి. అయితే ఇటీవల ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. అందులో ఓ తల్లి రెప్పపాటులో తన బిడ్డను ప్రమాదం నుంచి కాపాడారు. మిగతా వారు అయితే కష్టమే అని చెప్పొచ్చు. ఆ వీడియో చూసి నెటిజన్లు నీరాజనం పడుతున్నారు. వావ్ మా అని అంటున్నారు. మీకు మీరే సాటి అని కీర్తిస్తున్నారు.

English summary

bizarre accident happened at highway. mother and her baby fell down after a car hit the bike. child is about to come under the wheels of a passing truck, the mother pulls the child away in a split second and saves his life.