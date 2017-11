బెంగళూరులో కమల్ హాసన్ షాపింగ్, ఫ్యాన్స్ సందడి, హీరో ఏం చేశారంటే, వీడియో వైరల్!

బెంగళూరు: ప్రముఖ బహుబాష నటుడు, దర్శకుడు కమల్ హాసన్ ఆయన అభిమానిపై చెయ్యి చేసుకున్న ఘటన వీడియో ఇప్పుడు సోసల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. బెంగళూరు వచ్చిన కమల్ హాసన్ తనను కలవడానికి వచ్చిన అభిమానిపై చెయ్యి చేసుకున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కమల్ ఆయన అభిమానిపై చెయ్యి చేసుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.

బెంగళూరు చేరుకున్న కమల్ హాసన్ తన స్నేహితుడు, బహుబాష నటుడు, దర్శక నిర్మాత రమేష్ అరవింద్ తో కలిసి ప్రసిద్ది చెందిన మాల్ లో షాపింగ్ చెయ్యడానికి వెళ్లారు. తమ అభిమాన నటుడు బెంగళూరు వచ్చారని తెలుసుకున్న ఆయన అభిమానులు షాపింగ్ మాల్ దగ్గరకు పరుగుతీశారు.

*ORIGINAL VIDEO ON OTHER ANGLE*

*Clearly shows that #Kamalhaasan didn't beat anyone & Police pushed the man who fell at #Kamal legs while climbing down the stairs

*Cheap behaviour by "ONE FAN GROUP" who stopped so low & spreading old edited video to bring down Kamal's popularity. pic.twitter.com/iKjAeoob9Y