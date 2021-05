కరోనాను దూరం పెట్టాలంటే.: నోటి తుంపర్లతో జాగ్రత్త, 10 మీటర్ల వరకు, వెంటిలేషనే కీలకం, ఫ్యాన్లే బెస్ట్

National

న్యూఢిల్లీ: కరోనా మహమ్మారి గాలి ద్వారా కూడా ఒకరి నుంచి మరొకరికి సోకుతుందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్న నేపథ్యంలో వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు వెంటిలేషన్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మాస్కులు, భౌతికదూరం, శానిటైజ్ తోపాటు ఇంటి లోపల గాలి, వెలుతురు కూడా ధారాళంగా ప్రసరించేలా ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ కే విజయ రాఘవన్ కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది.

Adequate ventilation can play a key role in stopping the transmission of the Covid-19 virus, the Union government’s principal scientific adviser K VijayRaghavan’s office said as it issued guidelines to fight the pandemic.