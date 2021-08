ఆప్ఘాన్ సంక్షోభం: సీఏఏ ఎంత అవసరమో ఇప్పుడు తెలుస్తోంది: కేంద్రమంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: పౌరసత్వ సవరణ చట్టం(సీఏఏ) ఆవశ్యకతను ప్రస్తుతం ఆప్ఘనిస్థాన్‌లో నెలకొన్న పరిస్థితులు తెలియజేస్తున్నాయని కేంద్రమంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి అన్నారు. అస్థిర‌మైన‌ మన పొరుగు దేశం (ప్ఘనిస్తాన్ ప్ర‌స్తుతం సిక్కులు, హిందువులు ఎదర్కొంటున్న అత్యంత దయనీయ ప‌రిస్థితుల‌ను చూసిన‌ప్పుడే పౌర‌స‌త్వ స‌వ‌ర‌ణ చ‌ట్టం(సీఏఏ) అమలు క‌చ్చితంగా అవ‌స‌ర‌మ‌న్న విష‌యం తెలుస్తుంద‌ని తెలిపారు.

Recent developments in our volatile neighbourhood & the way Sikhs & Hindus are going through a harrowing time are precisely why it was necessary to enact the Citizenship Amendment Act.#CAA#Sikhs



