Afghanistan: రంగంలో దిగిన ట్రబుల్ షూటర్ అజిత్ దోవల్: ప్రయారిటీ అదే: అమెరికాకు ఫోన్ కాల్

India

న్యూయార్క్: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో తలెత్తిన తాజా పరిణామాలను భారత్ ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. అక్కడి స్థితిగతులను ఆరా తీస్తోంది. దానికి అనుగుణంగా యాక్షన్ ప్లాన్‌ను రూపొందించుకుంటోంది. తాలిబన్లు ఏర్పాటు చేయబోయే కొత్త ప్రభుత్వం భారత్‌కు పెను ముప్పుగా పరిణమించే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమౌతోన్న నేపథ్యంలో.. ముందు జాగ్రత్త చర్యలపై దృష్టి సారించింది. భారత్ సహా ప్రపంచ దేశాలన్నిటి నుంచీ ఆఫ్ఘన్‌లో ఏర్పాటు కాబోయే కొత్త ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురవుతోంది.

National Security Advisor Ajit Doval spoke to his US counterpart Jake Sullivan in detail last evening on the issue of the efforts to coordinate the evacuation of Indian citizens from Afghanistan.