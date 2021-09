తాలిబన్లతో సత్సంబంధాలను పెట్టుకోవడంలో ఇబ్బందేంటీ: కేంద్రానికి ఫరూక్ అబ్దుల్లా సూటిప్రశ్న

India

oi-Chandrasekhar Rao

శ్రీనగర్: కరడుగట్టిన మత ఛాందసవాదులుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన తాలబన్ల చేతుల్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వేళ.. వారి పరిపాలనలో ఆ దేశం మళ్లీ ఉగ్రవాదులకు షెల్టర్ జోన్‌గా మారుతుందనే భయాందోళనలు వ్యక్తమౌతోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో- నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాలిబన్ల ప్రభుత్వాన్ని గుర్తించడానికి అగ్రదేశాలు సైతం వెనుకాడుతోన్న నేపథ్యంలో ఆయన చేసిన ఈ కామెంట్స్ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి.

English summary

National Conference leader Farooq Abdullah said that the India spent billions on different projects during the last regime in Afghanistan. We should talk to the current Afghan regime.. he added.