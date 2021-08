కేబీసీ విన్నర్-కోటీశ్వరుడయ్యాక తలకిందులైన జీవితం-ఎంతగా పతనమయ్యాడంటే...

India

oi-Srinivas Mittapalli

చాలామంది సామాన్యులు కోటీశ్వరులు కావాలని కలలు కంటారు. అతికొద్ది మంది మాత్రమే కృషిని నమ్ముకుని ఆ కలను నెరవేర్చుకుంటారు. కొంతమంది ఎంత కృషి చేసినా... ఎక్కడో దురదృష్టం వెంటాడుతుంది. పెద్దగా కష్టపడకుండానే షార్ట్ కట్‌‌లో కోటీశ్వరులయ్యేవారు కూడా ఉంటారు.అయితే అది ఎంతకాలం నిలుస్తుందనేది పూర్తిగా వారిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించే పాపులర్ క్విజ్ షో 'కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతి' ద్వారా అక్షరాలా రూ.5 కోట్లు అందుకున్న ఓ కంటెస్టెంట్.. ఆ తర్వాతి కాలంలో దాదాపు దివాళా తీసే పరిస్థితికొచ్చాడు. ఈ క్రమంలో మద్యానికి బానిసయ్యాడు. అనూహ్యంగా కోటీశ్వరుడైన ఆ వ్యక్తి... తక్కువ కాలంలోనే మళ్లీ కిందకు పడిపోయాడు... ఎవరా వ్యక్తి... ఏమా కథా...

English summary

Sushil Kumar,winner of Kaun Banega Crorepati season 5 winner narrated his tragic life story after winning KBC 5 . 'The worst phase of my life after winning Kaun Banega Crorepati'Sushil given title to his struggles.