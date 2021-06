India

చూడబోయే కాంగ్రెస్ పార్టీ తన పంథాను కొద్దిగా మార్చుకున్నట్లుంది. ఫేస్ టు ఫేస్ తలపడుతోన్న రాష్ట్రాల్లో బీజేపీని ధీటుగా నిలువరించడంతోపాటు ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రత్యర్థులుగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లోనూ బలమైన నేతలకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నది. గతంలోలా అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన సౌమ్యులను కాకుండా, ఇతర పార్టీ నుంచి వచ్చి చేరిన ఫైర్ బ్రాండ్లకూ పెద్దపీట వేస్తున్నది. తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డికి పీసీసీ పగ్గాలు అప్పగించడం ద్వారా తాను మారినట్లు సంకేతాలిచ్చిన కాంగ్రెస్ హైకమాండ్.. ఇప్పుడు పంజాబ్ లోనూ అనూహ్య ఎత్తుగడకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది..

Navjot Singh Sidhu could soon be given major responsibilities by the national leadership of the Congress party. The cricketer-turned-politician met Congress national general secretary Priyanka Gandhi Vadra in New Delhi on Wednesday. Sources say Navjot Singh Sidhu (57), who has been at loggerheads with Punjab CM Captain Amarinder Singh, has agreed to the formula suggested by Priyanka Gandhi Vadra. The Congress high command has now decided to deliberate on the matter and will make a major announcement in this regard in 48 hours. meanwhile, cm Amarinder has made it clear that appointing Sidhu as deputy chief minister or Punjab Pradesh Congress Committee (PPCC) chief would not be acceptable to him.