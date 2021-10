68 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ టాటాల చేతికి ఎయిర్ ఇండియా- జాతీయీకరణ నుంచి ప్రైవేటీకరణ వరకూ...

India

oi-Syed Ahmed

దేశ చరిత్రలోనే ఇవాళ ఓ అరుదైన ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. దాదాపు ఏడు దశాబ్దాల క్రితం ప్రైవేటు సంస్ధ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఓ భారీ పరిశ్రమను కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయీకరణ పేరుతో స్వాధీనం చేసుకుంది. తిరిగి ఇప్పుడు అదే సంస్ధను అంతకు పదింతలు రేటుతో దాన్ని అమ్మిన సంస్ధకే విక్రయించింది. దీంతో దేశ పారిశ్రామిక రంగంలోనే చారిత్రక ఘట్టానికి ఇవాళ సాక్ష్యంగా నిలవబోతోంది. ఎయిర్ ఇండియాను 68 ఏళ్ల క్రితం టాటా సన్స్ నుంచి తీసుకున్న కేంద్రం.. ఇప్పుడు అదే సంస్ధకు దాన్ని విక్రయించేసింది.

English summary

the union government on today announced that tata sons wins the bid of air india for rs.18000 cr. with this air india has returned to its mother organisation tata sons after 68 years.