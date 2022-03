బీజేపీ సీట్లను తగ్గించాం; ఎస్పీకి గతం కంటే సీట్లు, ఓట్లు పెరిగాయి: అఖిలేష్ యాదవ్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో బిజెపి రికార్డు విజయం సాధించిన సంతోషంలో ఉంది. ఇక ఇదే సమయంలో ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన ఒక రోజు తర్వాత, ప్రధాన ఛాలెంజర్ సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ ఓటర్లు తమ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు . బిజెపి సీట్ల సంఖ్యను తగ్గించామని, ఈ ఎన్నికల ఫలితాలలో అదే తాము చూపించామని పేర్కొన్నారు. బీజేపీపై తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు.

English summary

SP chief Akhilesh Yadav has said that they reduced BJP seats in the UP elections and the number of seats and votes for the SP has increased over the past. Revealed that their fight against the BJP will continue.