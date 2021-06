India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలోని అత్యంత పవిత్రమైన శైవ క్షేత్రాలలో అమర్‌నాథ్ ఒకటి. ఇక్కడికి భక్తులు ఎప్పుడు కోరుకుంటే అప్పుడు వెళ్లాలంటే వీలుకాదు. హిమాలయాల్లో ఉండే కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితుల మధ్య సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు మాత్రమే అమర్‌నాథ్ యాత్రకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇస్తుంది. అయితే కరోనావైరస్ మహమ్మారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వార్షిక అమర్‌నాథ్ యాత్ర తీర్థయాత్ర ఈ ఏడాది కూడా వరుసగా రెండో సంవత్సరం రద్దు చేయబడింది.

అసలే కరోనా కష్టాలు.ఏ రోగమొచ్చినా సరే టెస్టులు , స్కానింగ్ లు..ఏపీ, తెలంగాణలో దోచుకుంటున్న డాక్టర్లు

English summary

The annual Amarnath Yatra pilgrimage has been cancelled for the second year in a row in view of the coronavirus pandemic.The decision to cancel the annual Amarnath Yatra was taken at a meeting of the shrine board chaired by Lieutenant Governor Manoj Sinha.