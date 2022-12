India

oi-Chekkilla Srinivas

ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. రెండేళ్లుగా కలిసి ఉంటున్నారు. ఇంతలో వారి మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి. ఈ గొడవలు కాస్త హత్యకు దారి తీశాయి. ఈ ఘటన కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో జరిగింది. కృష్ణ కుమారి అనే యువతి స్పాలో బ్యూటీషియన్‌గా పని చేస్తుంది. ఈమెకు సెలూన్‌ షాపులో పనిచేస్తున్న సంతోష్ ధామి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమ మారింది. దీంతో వారిద్దరు సహజీవనం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారి మధ్య గొడవలు తలెత్తాయి.

English summary

The two fell in love. They have been living together for two years. Meanwhile, quarrels started between them. These fights led to some murder.