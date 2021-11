India

తమిళనాడు, ఏపీని వర్షాలు వదలడం లేదు. వర్షం తగ్గుముఖం పట్టిందని సంతోషించేలోపు.. మరో అల్పపీడనం, వాయుగుండం వస్తున్నాయి. దీంతో వర్షాలు కంటిన్యూ అవుతన్నాయి. మరో 4 రోజుల పాటు తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. పలు జిల్లాలకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇవాళ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ అధికారులు పేర్కొన్నారు. కన్యాకుమారి, రామనాథపురం, తిరునల్వేలి జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు. రేపు, ఎల్లుండి ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. పుదుచ్చేరి, కరైకల్ తోపాటు.. పలు జిల్లాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

వాతవారణశాఖ హెచ్చరికలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సముద్రంలో చేపల వేటను నిషేధించింది. తీర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవాలని సూచిస్తూ అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చింది. ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులకు అవసరమైన సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలని సీఎం స్టాలిన్ ఇప్పటికే కోరారు. స్వయంగా వర్షాలు, వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ సహాయక చర్యలను తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

ఇటు ఏపీలో కూడా వర్షం అంటే జనం భయపడే పరిస్థితి నెలకొంది. వీకెండ్‌ ఏపీలో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వివరించింది. దీంతో జనాలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. చిత్తూరు, అనంతపురం, కడప సహా నెల్లూరులో వరద పోటెత్తిన సంగతి తెలిసిందే. ఇటు శ్రీలంకలో కూడా వర్షం కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

A broad low will bring rain, some heavy, & the risk of flooding to #TamilNadu & #SriLanka from Wednesday night through Sunday. Heavier rain is expected to impact southern #AndhraPradesh this weekend. pic.twitter.com/DvS2l7podV