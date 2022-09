India

oi-Dr Veena Srinivas

జమ్మూకాశ్మీర్లో ఉగ్రవాదులకు భద్రతా బలగాలకు మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. గత కొంతకాలంగా ముష్కరుల ఏరివేతను కొనసాగిస్తున్న భద్రతా దళాలు, జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులు తాజాగా మరో ఇద్దరు హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్ ఉగ్రవాదులను హతమార్చారు.

English summary

Security forces and jammu kashmir police killed two terrorists in Poshkriri area of south Kashmir's Anantnag district in an encounter. Both of them are identified as belonging to Hizbul Mujahideen, who are active in terrorist activities.