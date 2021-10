జైల్లో షారుఖ్ ఖాన్ కుమారుడికి ఇస్కాన్, మౌల్వీలతో కౌన్సెలింగ్: భగవద్గీత, ఖురాన్, బైబిల్

India

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన బాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసుతో పరువు కోల్పోయిన హిందీ చలన చిత్ర పరిశ్రమపై మరో పిడుగు పడింది. డ్రగ్స్ కేసు వ్యవహారంలో ఇప్పటికే కొందరు సెలెబ్రిటీలు అరెస్ట్ అయ్యారు. పలువురు టాప్ హీరోలు, హీరోయిన్లను నార్కొటిక్స్ బ్యూరో అధికారులు విచారణకు పిలిపించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇదే డ్రగ్స్ కేసులో బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ అరెస్ట్ కావడం మరో మలుపు తిరిగింది. హిందీ చలనచిత్ర పరిశ్రమకు డ్రగ్ పెడ్లర్స్ మధ్య విస్తృత సంబంధాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని బయటపెట్టినట్టయింది.

English summary

During the 5-day custody period, Aryan Khan and other accused including Munmun Dhamecha, Arbaaz Merchantt were counselled by the NCB officials with the help of ISKCON temple priests and clerics.