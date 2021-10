ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు: ఉచ్చు బిగిస్తున్న ఎన్సీబీ; కొడుకు బెయిల్ కోసం షారూక్ ఖాన్ పోరాటం!!

India

బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు రోజుకో కొత్త మలుపు తిరుగుతోంది. నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో ముంబై క్రూయిజ్ డ్రగ్ కేసులో నటుడు షారూఖ్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ కు మరింత ఉచ్చు బిగిస్తోంది. కొడుకు కోసం తండ్రి బాలీవుడ్ బాద్ షా షారూక్ ఖాన్ కోర్టులలో పోరాటం చేస్తున్నాడు. మరోపక్క ఆర్థర్ జైల్లో ఉన్న ఆర్యన్ ఖాన్ సరిగా తినటం లేదు, కనీసం నీళ్ళు కూడా సరిగా తాగటం లేదని తెలుస్తుంది.గత కొద్ది రోజులుగా బెయిల్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా ఎన్సీబీ ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ ను అడుగడుగునా అడ్డుకుంటుంది. ఈ రోజు మరోమారు బెయిల్ పిటీషన్ పై విచారణ జరగనుంది.

Shahrukh Khan son Aryan Khan drug case is taking a new turn every day. The NCB is set to further trap actor Shah Rukh Khan son Aryan Khan in the Mumbai cruise drug case. Father Shahrukh Khan is fighting in the courts for his son bail.