ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో ఆ వ్యాఖ్యల ఎఫెక్ట్; మెహబూబా ముఫ్తీపై ఢిల్లీ న్యాయవాది ఫిర్యాదు

oi-Dr Veena Srinivas

పీడిపి చీఫ్ మెహబూబా ముఫ్తీపై ఢిల్లీకి చెందిన న్యాయవాది ఢిల్లీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసుపై ఇటీవల మెహబూబా ముఫ్తీ చేసిన మతపరమైన వ్యాఖ్యలపై ఫిర్యాదు చేశారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మెహబూబా ముఫ్తీపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కోరారు. బాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ షారూఖ్ ఖాన్ ఇంటిపేరు 'ఖాన్' కారణంగా అతని కుమారుడిని టార్గెట్ చేస్తున్నట్లు మెహబూబా ముఫ్తీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. దీని వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని ఆరోపించారు. కేంద్ర సంస్థలు ఆర్యన్ ఖాన్ ను టార్గెట్ చేస్తుంది కేవలం ఆయన ఇంటిపేరు ఖాన్ వల్లే అంటూ ఆమె తీవ్ర స్థాయిలో బిజెపి సర్కారుపై ధ్వజమెత్తారు.

English summary

A lawyer from Delhi has lodged a complaint with the Delhi Police against PDP chief Mehbooba Mufti about the religious remarks made by Mehbooba Mufti recently on the Aryan Khan drugs case.