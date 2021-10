ఆర్యన్ ఖాన్ రెగ్యులర్ డ్రగ్స్ వాడకందారు; రియా చక్రవర్తి కేసుతో లింక్ పెట్టి.. బెయిల్ ఇవ్వొద్దని ఎన్సీబీ వాదన

India

ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో, ఆర్యన్ బెయిల్ పిటిషన్ పై ఈరోజు ముంబై సెషన్స్ కోర్టులో విచారణ కొనసాగుతుంది. బాలీవుడ్ బాద్ షా షారూఖ్ ఖాన్ కుమారుడు బెయిల్ విచారణపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. బెయిల్ పిటిషన్ పై విచారణ నేపద్యంలో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఆర్యన్ ఖాన్ కేసులో కీలక విషయాలను కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. రియా చక్రవర్తి కేసుతో ఆర్యన్ ఖాన్ కేసును పోల్చింది.

English summary

Aryan Khan is a regular drug consumer says NCB in the bail petition hearing in mumbai sessions court. NCB compares Aryan khan case with Rhea-Showik case. At the same taime claims that he bought bulk quantity of drugs which are not meant for personal use.