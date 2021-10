India

oi-Dr Veena Srinivas

ముంబై క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్స్ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్‌సిబి) ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ పిటిషన్‌పై బుధవారంలోగా కోర్టుకు సమాధానం ఇవ్వాలని ముంబై కోర్టు ఆదేశించింది. బుధవారం ఉదయం 11 గంటలలోపు ఎన్‌సిబి తన సమాధానాన్ని దాఖలు చేయాలని ఆదేశించగా, ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ పిటిషన్‌పై విచారణ అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2.45 గంటలకు జరగాల్సి ఉందని ఆర్యన్ ఖాన్ తరఫు న్యాయవాది సతీష్ మానషిండే సోమవారం వెల్లడించారు.

English summary

Mumbai court has directed the NCB to reply to the court on Wednesday on Aryan Khan drugs case. The NCB was directed to file its reply by 11 a.m. on Wednesday, while the hearing on Aryan Khan's bail petition was scheduled at 2.45 pm on the same day.