53ఏళ్ల వయసులో.. కూతుళ్ళతో కలిసి బోర్డు పరీక్షలు పాసైన తల్లి!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

త్రిపుర: చాలా మంది చదువుకోవాలని ఉన్నా చదువుకోలేక పోతున్నామని తెగ బాధ పడుతూ ఉంటారు. పట్టుదల ఉండాలే కానీ ఏ వయసులో అయినా చదువును కొనసాగించవచ్చు అని అనేక మంది చాలా సందర్భాలలో నిరూపిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా త్రిపుర బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ నిర్వహించిన 12వ తరగతి పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో పాటు 10వ తరగతి పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన 53 ఏళ్ల తల్లి నేర్చుకోడానికి వయసుతో సంబంధం లేదని, చదువుకోవటం ఏ వయసులోనైనా చేయవచ్చని నిరూపించింది . త్రిపుర రాష్ట్ర రాజధాని అగర్తలాలో షిలా రాణి దాస్ అనే మహిళ తన ఇద్దరు కూతుళ్లతో కలిసి బోర్డు పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులై ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

English summary

A 53-year-old mother Shila Rani Das, who cleared the 10th class examination along with her two daughters, who cleared the Class XII examinations conducted by the Tripura Board of Secondary Education with good scores