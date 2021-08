Independece day : పంద్రాగస్ట్ జరుపుకునేది ఇండియానే కాదు, ఈ దేశాలకూ ఆగస్టు 15 జాతీయ దినోత్సవమే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

1947 ఆగస్టు 15 భారత దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన పర్వదినం. ఎందరో స్వాతంత్ర సమరయోధుల త్యాగఫలంగా బ్రిటిష్ పరిపాలన నుండి భారతదేశానికి విముక్తి లభించిన శుభ దినం. నాటి నుండి నేటి వరకు భారతదేశంలో ఉన్న పౌరులందరూ ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా, ఒక పండుగగా జరుపుకుంటున్నారు. అయితే ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకునే ఏకైక దేశం ఇండియా మాత్రమే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు ఆగస్టు 15 జాతీయ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాయి. ఆగస్ట్ 15 భారత దేశ వ్యాప్తంగా స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా మన దేశంతో పాటు ఇదే రోజున స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించిన ఇతర దేశాలను గురించి వన్ ఇండియా అందించే ప్రత్యేక కథనం.

ఆగస్ట్ 15 కు ముందు ఢిల్లీలో హై అలెర్ట్ : భారీగా ఆయుధాలతో నలుగురు అరెస్ట్ , ఉగ్ర కుట్ర భగ్నం

English summary

August 15, 1947 is the Independence Day of India. It was an auspicious day for India's liberation from British rule as a result of the sacrifices of many freedom fighters. August 15 is Independence Day, a festival celebrated by all citizens of India from then until today. However, India is not the only country to celebrate Independence Day on August 15. Many countries around the world are celebrating August 15 as National Day. Have a look on those countr