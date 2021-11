Aunty: మహిళ హత్య కేసులో జైలుకు, నెల ముందు విడుదలై ఆంటీని లేపేశాడు, కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి !

India

ముంబాయి: భార్యతో సక్రమంగా కాపురం చెయ్యకుండా ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు ఇంటికి వెళ్లాడు. భార్య, పిల్లల గురించి అతను పూర్తిగా పట్టించుకోవడమే మానేశాడు. ఇదే సమయంలో మహిళ హత్య కేసులో అతను జైలుకు వెళ్లాడు. ఐదు సంవత్సరాలకు పైగా జైలు జీవితం గడిపిన నిందితుడు నెల రోజుల ముందు బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చాడు. జైలు జీవితానికి అలువాటుపడిన నిందితుడు బయట ఉండలేకపోయాడో, ఏమో ? మళ్లీ జైలే మేలు అనుకున్నాడు. తాను జైలుకు వెళ్లడానికి కారణం అయిన మహిళ కోసం నెల రోజుల నుంచి గాలించాడు. చివరికి మహిళ ఎక్కడ ఉందో అనే విషయం అతనికి తెలిసిపోయింది. మహిళను పట్టుకుని బెల్ట్ తో ఆమె కాళ్లు, చేతులు కట్టేశాడు. తరువాత మహిళ శరీరం మీద ఉన్న దస్తులు మొత్తం చింపేశాడు. గంట తరువాత మహిళను గొంతు నులిమేశాడు. తరువాత ఆమె తల, ముఖం మీద బండరాయి వేసి పచ్చడి చేసి చంపేశాడు. హత్య కేసులో బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన నిందితుడు మరో ఆంటీని హత్య చేశాడని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో గుర్తించి మళ్లీ అతన్ని పట్టుకోవడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Aunty: Just a month after release from jail for a murder in 2016, a 40-year-old man allegedly killed another woman in Mumbai. He was arrested by a Crime Branch Unit.