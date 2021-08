యువతులకు వలపు వలవేసి .. భారత్ పై భారీ ఉగ్రకుట్రకు ప్లాన్ చేసిన బంగ్లాదేశ్ ఉగ్ర సంస్థ

India

oi-Dr Veena Srinivas

బంగ్లాదేశ్ కు సంబంధించిన ఉగ్రవాద సంస్థ జమాతుల్ ముజాహిదీన్ బంగ్లాదేశ్ చేసిన ఉగ్రకుట్రను నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ గుర్తించింది. భారతీయ యువతులను పెళ్లి ముసుగులో ముగ్గులోకి దించి వారి కుటుంబ సభ్యులను సంస్థలో చేర్చుకోవడానికి జమాతుల్ ముజాహిదీన్ బంగ్లాదేశ్ కుట్రలు చేస్తున్నట్టు నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ షాకింగ్ విషయాన్ని గుర్తించింది. నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (NIA) దర్యాప్తులో 2014 లో బుర్ద్వాన్ బాంబు పేలుడు తర్వాత ఏజెన్సీ దృష్టిని ఆకర్షించిన జమాతుల్ ముజాహిదీన్ బంగ్లాదేశ్ (JMB), భారతదేశంలో కొత్త సభ్యుల నియామకానికి భిన్నమైన యంత్రాంగాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు కనుగొంది.

English summary

The National Investigation Agency (NIA) has identified Jamaat-ul-Mujahideen, a Bangladeshi-based terrorist group is conspiring to lure Indian women into marriage and recruit their family members. The National Investigation Agency (NIA) investigation has found that Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), which caught the agency's attention after the Burdwan bombing in 2014, has developed a different mechanism for recruiting new members in India.