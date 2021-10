ఆర్యన్ ఖాన్ ను కేంద్ర సంస్థలు టార్గెట్ చేసింది అందుకే; బీజేపీపై మెహబూబా ముఫ్తీ షాకింగ్ కామెంట్స్

India

oi-Dr Veena Srinivas

పీడిపి చీఫ్ మెహబూబా ముఫ్తీ డ్రగ్స్ కేసులో ఆర్యన్ ఖాన్ అరెస్ట్ వ్యవహారంపై కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ ని టార్గెట్ చేశారు. బీజేపీ ద్వంద్వ వైఖరి అనుసరిస్తుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సోమవారం ముంబై క్రూయిజ్ డ్రగ్స్ వివాదంపై ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. షారూక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ అరెస్ట్ పై స్పందించిన ఆమె ఆర్యన్ ఖాన్ ను తన ఇంటిపేరు కారణంగానే కేంద్ర ఏజెన్సీలు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. ఇదే సమయంలో లఖింపూర్ ఖేరి ఘటనపై ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్యన్ ఖాన్ ను అరెస్ట్ చేశారని కేంద్ర మంత్రి కొడుకుని తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు

ఆర్యన్ ఖాన్ అప్పటివరకు జైల్లోనే, ఎన్‌సిబి అఫిడవిట్ దాఖలు తర్వాతే బెయిల్ పిటిషన్ విచారణ: ముంబై కోర్టు

PDP chief Mehbooba Mufti said Aryan Khan was being targeted by central agencies because of his name Khan. She slams that Aryan Khan had been arrested and was trying to save the son of Union Minister who was responsible for the death of the farmers.