దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన బెంగళూరు గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో పోలీసులు శుక్రవారం(మే 28) సీన్ రీకన్‌స్ట్రక్షన్ చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా ఆరుగురు నిందితులను స్పాట్‌కు తీసుకెళ్లగా ఇద్దరు నిందితులు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో పోలీసులు వారిపై కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు నిందితుల కాళ్లలో బుల్లెట్లు దిగాయి. ప్రస్తుతం ఆ ఇద్దరు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. తూర్పు బెంగళూరు డీసీపీ శరణప్ప ఈ వివరాలు వెల్లడించారు.

In a latest development in the viral sexual abuse case that shook the country, two of its accused who were arrested by the Bengaluru police in Ramamurthy Nagar, were shot after they tried to escape. The incident that brought widespread resentment and shocked the nation has been seeing a ripple of developments following the arrest of the five accused including a woman who was identified from the clips that went viral in social media.