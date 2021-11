దక్షిణాది రాష్ట్రాల భేటీ-తెలుగు రాష్ట్రాలకు నిరాశే-జగన్ కు మరో మాటిచ్చిన అమిత్ షా

India

oi-Syed Ahmed

ఏపీ, తెలంగాణ సహా దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై కేంద్రం చిన్నచూపు చూస్తోందన్న ఆరోపణల మధ్య జరిగిన దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ మండలి భేటీ నిరాశనే మిగిల్చింది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు కేంద్రం ముందు పెట్టిన డిమాండ్లను హోంమంత్రి అమిత్ షా ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. కేవలం తన శాఖ అజెండాలో భాగమైన శాంతిభద్రతలు, నేరాలపైనే అన్ని రాష్ట్రాలకు షా దిశానిర్దేశం చేశారు. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి హాజరైన ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్, తెలంగాణ హోంమంత్రి మహమూద్ అలీకి కంఠశోషే మిగిలింది.

English summary

two telugu states andhrapradesh and telangana fails to get any assurance from central govt in recently concluded southern zonal council meeting as union home minister amit shah put pressure on law and order issues, crimes only.