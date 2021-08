భారీగా తగ్గిన కరోనా కేసులు ; కరోనా థర్డ్ వేవ్ పై ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ ప్రకటనతోనూ భారత్ కు బిగ్ రిలీఫ్

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి క్రమంగా అదుపులోకి వస్తోంది. దేశంలో కరోనా రెండో దశ ప్రారంభం అయినప్పటి నుండి మొదటిసారిగా 25 వేలకు కేసులు తగ్గాయి. ఇది భారత్ కు ఊరట కలిగించే అంశం. ఇదిలా ఉంటే భారతదేశం గత 24 గంటల్లో మొత్తం 25,166 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులను నమోదు చేసింది. ఇదే సమయంలో 437 మరణాలను భారత్ నివేదించింది. ఇది మార్చి 16 తర్వాత అత్యల్పంగా ఉందని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ డేటా మంగళవారం తెలిపింది. ప్రస్తుతం కేసులు తగ్గుతున్న తీరు భారత్ కు బిగ్ రిలీఫ్ అని చెప్పాలి.

English summary

India,registered a total of 25,166 new coronavirus cases in the last 24 hours. India reported 437 deaths during the same period.The declining number of cases at present is a big relief to India.