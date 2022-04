India

oi-Shashidhar S

పెళ్లి అంటే గానా, బజంత్రి ఉండటం సహజమే. ఏరియాను బట్టి బరాత్, డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించుకుంటారు. అయితే బీహర్‌లో కూడా అలానే ఉంటుంది. కానీ బీహర్, యూపీలో తుపాకీలు ఎక్కువ.. అలా అని ఓ పోకిరి ఏకంగా పెళ్లిలో డ్యాన్స్ జరుగుతుండగా.. వచ్చాడు. డ్యాన్స్ గర్ల‌తో స్టెప్పులేస్తున్నాడు. అక్కడ ఆయనకు అడ్డు ఎవరూ లేరు. సో ప్రాబ్లం లేదు.. కానీ ఆయనే సమస్య.. అతను తుపాకీ తీసుకొని వచ్చాడు. రావడమే కాదు.. ఆ గర్ల్ నాభిలో గన్ ఎక్కుపెట్టి హడలెత్తించాడు. దీంతో ఆ అమ్మాయి పై ప్రాణాలు పైనే పోయాయి.

English summary

video of a young man dancing with a gun at a wedding in Bihar goes viral. Holding pistols in his hand and moving his fingers on the trigger and aiming at the dancing girl.