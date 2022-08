రిటైర్మెంట్ వేళ.. సీజేఐ ఎన్వీ రమణ చేతిలో కీలక నిర్ణయం: అందరి చూపూ సుప్రీం వైపే

India

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన బిల్కిస్ బానో గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో దోషులను ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా గుజరాత్‌ ప్రభుత్వం- జైలు నుంచి విముక్తి కల్పించడం పట్ల తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురవుతోంది. రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ.. దీనిపై చెలరేగిన వివాదాలు తగ్గుముఖం పట్టట్లేదు. మరింత ముదురుతోన్నాయి. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా సొంత రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పట్ల అన్ని రకాలుగా నిరసనలు వ్యక్తమౌతోన్నాయి.

Human rights activists, historians and bureaucrats among other eminent personalities have issued a statement urging the Supreme Court to revoke the early release of convicts in the Bilkis Bano case.