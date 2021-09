Biriyani: స్టార్ హోటల్ లో బిర్యానీ, చికెన్ తిని అమ్మాయి మృతి, 40 మంది ఆసుపత్రిలో, ఏం జరిగిందంటే !

India

చెన్నై/ తిరువన్నామలై/ మదురై: ఫేమస్ బిర్యానీ సెంటర్ లో స్థానికులు చాలా మంది వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అక్కడికి వెళ్లి కావలసిన మాంసాహార వంటకాలు లాగిస్తున్నారు. స్థానికంగా నివాసం ఉంటున్న ఓ వ్యక్తి అతని భార్య, కుమార్తె, కుమారుడితో కలిసి బస్ స్టాండ్ సమీపంలోని ఆ హోటల్ కు వెళ్లి బిర్యానీలు, చికెన్ కబాబ్ లు, తందూరి చికెన్, పరోటాలు తిన్నారు. హోటల్ లో సంతోషంగా ఎంకావాలో అవి తిన్న తరువాత కుటుంబ సభ్యులు ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. వీరితో పాటు ఆరోజు చాలా మంది ఆ హొటల్ లో బిర్యానీలు, పరోటాలు, చికెన్ కబాబులు, చిల్లీ చికెన్ ఇలా వారికి ఏమి ఇష్టమో ఆ వంటలు తిన్నారు. ఇంటికి వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యులు తరువాత వాంతులు చేసుకోవడంతో సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ 10 ఏళ్ల బాలిక ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో బాలిక తల్లిదండ్రులు, ఆమె సోదరుడిని వేరు ఆసుపత్రిలో ఐసీయూకి తరలించారు. ఇదే హోటల్ లో బిర్యానీలు తిన్న సుమారు 40 మంది వాంతులు చేసుకుని అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిలో చాలా మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉందని సమాచారం. విషయం తెలుసుకున్న అధికారులు ఆ హోటల్ కు సీల్ వేసి దాని యజమానితో పాటు వంట మాస్టర్ ను అరెస్టు చేశారు. ఆ ఫేమస్ బిర్యానీ హోటల్ లో ఫుడ్ తిన్న చాలా మంది ఇప్పుడు ఆసుపత్రికి క్యూ కట్టడం కలకలం రేపింది.

Biriyani: 10 years old girl died in Arani after she ate Tandoori chicken in an hotel near Old bus stand. 40 more admitted in Arani Government Hospital after they eat at an non vegetarian hotel near Old bus stand.