బుల్డోజర్ లపై బీజేపీ కార్యకర్తల సంబరాలు; యోగి వేషధారణలో చిన్నారుల ఫోటోలు వైరల్

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఘన విజయానికి చేరువగా ఉన్న సమయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు బుల్‌డోజర్‌లను ఎక్కి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఫిబ్రవరిలో ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో, యోగి ఆదిత్యనాథ్ ర్యాలీలకు హాజరైన బిజెపి కార్యకర్తలు "బుల్‌డోజర్ బాబా జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఇక తాజాగా ఎన్నికల ఫలితాలలో బీజేపీ ప్రభంజనం సృష్టించడంతో పార్టీ విజయాన్ని సంబరాలు చేసుకోవడానికి బుల్డోజర్‌ లను ఎక్కి సందడి చేశారు.

English summary

BJP activists celbrating the victory of BJP on bulldozers in lucknow as BJP seizes power in UP . Photos of children in yogi attire have gone viral.