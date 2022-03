పంజాబ్ లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లకు చావుదెబ్బ; ఆమ్ ఆద్మీ విజయం వెనుక కారణాలు ఇవే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

పంజాబ్లో ప్రధాన జాతీయ పార్టీలను పక్కన పెట్టి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ విజయకేతనం ఎగురవేసింది. పంజాబ్ లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లకు కేజ్రీవాల్ షాక్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను దాటి పంజాబ్లో తన విజయ ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తున్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పంజాబ్ రాష్ట్రంలో విజయం ఏవిధంగా సాధ్యమైంది అన్న చర్చ ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

In Punjab, the Aam Aadmi Party gave shock to the BJP and the Congress. The reasons behind the success of the AAP are now widely discussed. these are the reasons behind AAP victory.