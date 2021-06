గేరు మార్చిన దీదీ: దొంగతనం కేసులో సువేందు అధికారిపై ఎఫ్ఐఆర్ -బీజేపీ అస్త్రంతో వారిపైనే ప్రతీకారం

India

oi-Madhu Kota

ఎన్నికల ఫలితాలు వెలవడి నెలరోజులు గడిచిన తర్వాత కూడా పశ్చిమ బెంగాల్ లో పోటాపోటీ రాజకీయాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. యాస్ తుపాను సందర్భంలో బెంగాల్ పరిశీలనకు వచ్చిన ప్రధాని మోదీని సీఎం మమతా బెనర్జీ అవమానించడం, ప్రతిగా బెంగాల్ సీఎస్ అలపన్‌ బందోపాధ్యాయను కేంద్రం రీకాల్ చేయడం, చివరికి అతణ్ని రాజీనామా చేయించి, సలహాదారుగా నియమించుకోవడం తెలిసిందే. ప్రతీకార రాజకీయాలకు పరాకాష్టలాంటి మరో ఉదంతం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈసారి దీదీ ఏకంగా బెంగాల్ ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారిని టార్గెట్ చేశారు..

English summary

An FIR has been filed against BJP leader Suvendu Adhikari and his brother Soumendu for allegedly stealing relief material from the Kanthi Municipality office. According to the police, the case has been filed against the Adhikari brothers on the complaint of Ratnadip Manna, a member of the Kanthi Municipal Administrative Board. There has been a constant war of words between CM Mamata Banerjee and BJP's Suvendu Adhikari family