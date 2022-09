రూ.41 వేల టీ షర్ట్: రాహుల్ ధరించడంపై బీజేపీ భగ్గు, కౌంటర్ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్

India

oi-Shashidhar S

భారత్ జోడో యత్రను యువ నేత రాహుల్ గాంధీ కన్యాకుమారి నుంచి చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆయన యాత్ర కొనసాగుతోండగా.. రాహుల్ గాంధీ వేసుకున్న టీ షర్ట్‌పై రగడ నెలకొంది. దాని ధర రూ.40 వేలకు పైగా ఉండటంతో.. అంతా కాస్ట్లీ డ్రెస్ ధరించి పేదరికం, సమస్యల గురించి రాహుల్ గాంధీ ఏం చెబుతారని బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారు.

English summary

Rahul Gandhi wore Burberry t-shirt that reportedly cost over Rs 41,000 and found himself at the receiving end of the BJP’s attack over the expensive piece of clothing