వారణాసిలో మమతకు నల్లజెండాలతో నిరసన సెగ, ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతోనే ఇలా.. దీదీ కౌంటర్

Dr Veena Srinivas

పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీకి యూపీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బిజెపికి కంచుకోట అయిన వారణాసిలో అడుగడుగునా నిరసనలు ఎదురయ్యాయి. సమాజ్‌వాదీ పార్టీకి మద్దతుగా ప్రచారం చేసేందుకు బుధవారం వారణాసిలో అడుగుపెట్టిన పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ విమానాశ్రయం నుంచి దశాశ్వమేధ ఘాట్‌కు వెళ్తుండగా నిరసనకారులు నల్ల జెండాలతో తమ నిరసనను తెలియజేశారు. పీఎం మోడీ నియోజకవర్గంలో అడుగడుగునా ఆందోళనకారులు నల్లజెండాలతో మమత పర్యటనను వ్యతిరేకించారు.

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has faced protests at every step in Varanasi, the BJP's stronghold in the wake of the UP elections. BJP activists oppose Mamata's visit with black flags. Mamata Banerjee has been criticized for holding black flags out of fear of defeat.