చిన్నారులకు బ్లాక్ ఫంగస్ .. ముంబైలో ముగ్గురు చిన్నారులకు ఒక్కో కన్ను తొలగింపు

India

oi-Dr Veena Srinivas

ముంబైలో బ్లాక్ ఫంగస్ సోకిన ముగ్గురు చిన్నారులకు శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించి వారికి ఒక్కొక్క కన్ను తొలగించారు వైద్యులు. పిల్లలలో మ్యూకోర్ మైకోసిస్ లేదా బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు ఆందోళన కలిగించే సంకేతం అని వైద్యులు అంటున్నారు. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కరోనా రోగులను, డయాబెటిస్ రోగులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుందని, కోవిడ్ నుండి కోలుకున్న తర్వాత కూడా ఇది అత్యంత ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తోందని చెప్తున్నారు.

English summary

Three children infected with Black Fungus had to go through surgery to remove an eye each in Mumbai. Mucormycosis or Black Fungus cases in children are a worrying sign, say doctors. The infection targets COVID-19 patients with comorbidities like diabetes and is dangerous, even after one recovers from Covid.