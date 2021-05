National

భారత్‌లో వ్యాక్సిన్ దుష్ప్రభావాలపై అధ్యయనం చేసిన నిపుణుల కమిటీ కేంద్రానికి సమర్పించిన నివేదికలో పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా కోవీషీల్డ్,కోవాగ్జిన్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ నేపథ్యంలో... 23వేల మందిపై వ్యాక్సిన్ దుష్ప్రభావాన్ని గుర్తించారు. ఇందులో 700 సీరియస్ కేసులను గుర్తించగా.. 498 కేసులపై లోతైన విశ్లేషణ జరిపారు. 26 కేసుల్లో స్వల్ప రక్తస్రావం,రక్తం గడ్డకట్టిన లక్షణాలను గుర్తించారు. కోవీషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నవారిలోనే ఈ దుష్ప్రభావాలు బయటపడటం గమనార్హం. కోవాగ్జిన్‌కు సంబంధించి ఇలాంటి దుష్ప్రభావాలేవీ గుర్తించలేదు. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వివరాలు వెల్లడించింది.

English summary

Incidents of rare bleeding or blood clotting after Covishield vaccination in India is six cases per 10 million compared with 40 such cases in the UK and 100 in Germany, an expert panel that examined adverse effects has said in its first report.