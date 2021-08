India

oi-Srinivas Mittapalli

కుల పునాదుల మీద ఒక జాతిని గాని నీతిని గానీ నిర్మించలేం అంటాడు డా.బాబా సాహెబ్ అంబేడ్కర్. అడుగడుగునా కుల గోడలు పాతుకుపోయిన సమాజంలో ప్రతీ మనిషికి సమాన గుర్తింపు,సమాన గౌరవం దక్కడం సాధ్యం కాదు. ఆ హెచ్చుతగ్గుల అసమానతలు శతాబ్దాలుగా కొన్ని కులాలను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. కుల ముద్రలు కొందరికి కీర్తి కిరీటాలను తెచ్చిపెడుతున్న చోట... మరికొందరికి అవమానాలనే మిగులుస్తున్నాయి. ఈ వివక్ష చట్రంలో తాజాగా బలైనది భారత హాకీ ప్లేయర్ వందనా కటారియా...

English summary

Indian hockey player Vandana Katariya facing castiest abuses from some upper caste people.After India lost to Argentina in semi final match,some upper caste people went to her home and abused their family with castiest remarks