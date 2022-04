రైతుల కోసం కేంద్రం శుభవార్త; రైతుల మేలు కోసం ఐదురోజుల పాటు ఆ కార్యక్రమం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులకు మోడీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వ్యవసాయానికి సంబంధించి రైతులకు మేలు చేయడమే లక్ష్యంగా ఒక ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం నేటి నుండి దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారాన్ని మొదలు పెట్టింది.

English summary

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is organizing the ‘Kisan Bhagidari, Prathmikta Hamari’ campaign from today. The campaign which will continue till 30th of this month.