వరి ధాన్యాన్ని కేంద్రం కొనాల్సిందే.!పార్లిమెంట్ లో రేవంత్ రెడ్డి వాయిదా తీర్మాణం.!

India

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రైతుల వరి పంట పంచాయితీ పార్లమెంట్ కు చేరింది. వరి పంట వేసిన తెలంగాణ రైతాంగం పరిస్ధితి దారుణంగా తయారయ్యిందని, వారి కష్టాలను తెలుసుకుని సానుకూలంగా స్పందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసేందుకు కాంగ్రెస్ రెడీ అయ్యింది. అందుకోసం పార్లమెంట్ సమావేశాలను వేదికగా మార్చుకుని కేంద్రానికి రైతుల సమస్యలు నివేదించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రణాళిక రచిస్తోంది. ముందుగా ధాన్యం కొనుగోళ్లపై పార్లమెంట్ చర్చించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టుబడుతోంది. అందులో భాగంగా పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల తొలిరోజున వరి కొనుగోలుపై ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో వాయిదా తీర్మాణం ఇచ్చింది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ.

English summary

The Congress party is holding out for Parliament to discuss grain purchases. As part of this, the Telangana Congress party led by MP Revant Reddy gave an adjournment resolution on the purchase of paddy on the first day of the monsoon sessions of Parliament.