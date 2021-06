కేంద్ర క్యాబినెట్ విస్తరణకు రంగం సిద్ధం.. 25 మంది బీజేపీ ఎంపీలతో అమిత్ షా, మోడీ భేటీల మతలబు అదే !!

India

కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న మోడీ ప్రభుత్వం కేబినెట్ విస్తరణ చేసే ఆలోచనలో ఉందని దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. క్యాబినెట్ విస్తరణ కు సంబంధించి పలు ఊహాగానాల మధ్య కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వారాంతంలో 25 మంది ఎంపీలు, మంత్రులను కలిశారు. సోమవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బిజెపి సీనియర్ నాయకులు, కేంద్ర మంత్రులతో సమావేశం నిర్వహించారు.

English summary

It seems that the center is ready for the large-scale cabinet reshuffle that will take place depending on the meetings held by Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi. At present, there are more than 25 vacancies in the cabinet. Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah seem to be focusing on ministerial expansion in this order. There is also talk that these changes will take place in the wake of elections in UP, Gujarat and other states.