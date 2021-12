కేంద్రం ఎన్నికల సంస్కరణలు- ఆధార్-ఓటు లింక్, ఓట్ల నమోదుకు ఏటా 4 ఛాన్స్ లు

India

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా మారుతున్న పరిస్దితులకు అనుగుణంలో ఎన్నికల వ్యవస్ధలో సంస్కరణలు రావడం లేదు. దీంతో నకిలీ ఓటర్లు పెరగడం, ఇతరత్రా అవకతవకలు జరగడం, అంతిమంగా ఎన్నికల నిర్వహణ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా జరగకపోవడం చూస్తున్నాం. దీంతో ఇప్పుడు వాటిలో పలు మార్పులు చేయడం ద్వారా ప్రక్షాళన చేపట్టేందుకు కేంద్రం సిద్ధమైంది. ఈ దిశగా ఇవాళ సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్ నాలుగు ఎన్నికల సంస్కరణలకు ఆమోదం తెలిపింది.

English summary

the union cabinet on today given nod to four key electoral reforms including voter id linkage with aadhar id and four time chance for registration of voters per year etc.