హైదరాబాద్ నుంచి మరో వ్యాక్సిన్: 30 కోట్ల డోసులకు ‘బయోలాజికల్ ఇ’తో కేంద్రం రూ. 1500 కోట్ల డీల్

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వ్యాక్సిన్ కొరత ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో అందరికీ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేందేకు కేంద్రం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తోంది. ఇప్పటికే కరోనా వ్యాక్సిన్ కోసం పలు కంపెనీలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం.. తాజాగా, హైదరాబాద్ నగరంలోని ఫార్మా దిగ్గజం బయోలాజికల్ ఇ లిమిటెడ్(బీఈ)తో కరోనా వ్యాక్సిన్ల కోసం భారీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

Aiming at a stiff vaccination target, the government has booked 30 crore doses of Hyderabad-based Biological-E's Covid vaccine, which is still in clinical trials. The Health Ministry will make an advance payment of ₹ 1,500 crore to the company for what will be the second made-in-India vaccine to be used in the country after Bharat Biotech's Covaxin.