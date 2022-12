ఆ అయిదు దేశాల నుంచి వచ్చే వారికి కొత్త నిబంధనలు- నెగెటివ్ రిపోర్ట్ ఉంటేనే?

India

న్యూఢిల్లీ: చైనాను అతలాకుతలం చేస్తోన్న ప్రమాదకరమైన కరోనా వైరస్ బీఎఫ్ 7 వేరియంట్ పాజిటివ్ కేసులు దేశంలో నమోదవుతున్నాయి. విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిలో 39 మంది ఈ మహమ్మారి బారిన పడ్డారు. క్రమంగా ఈ సంఖ్య పెరుగుతోంది. తాజాగా ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వచ్చిన విదేశీ ప్రయాణికుల్లో ఇద్దరు కరోనా వైరస్ పాజిటివ్‌గా తేలారు. వారి శాంపిళ్లను జీనోమ్ సీక్వెన్స్ కోసం పంపించినట్లు మహారాష్ట్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

వచ్చే 40 రోజులు అత్యంత గడ్డుకాలం- విస్పష్ట ప్రకటన చేసిన కేంద్రం..!!

Centre likely to mandate the Covid19 Negative Report for arrivals for the 5 nations including China and Japan. Check the full list of the countries here.