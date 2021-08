India

న్యూఢిల్లీ: ఇస్లామిక్ దేశం ఆప్ఘనిస్తాన్‌లో నెలకొన్న తాజా పరిణామాలు ప్రపంచ దేశాలను మరోసారి భయాందోళనలకు గురి చేస్తోన్నాయి. తాలిబన్లు ఆ దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడం ఒక ఎత్తయితే.. ఆ తరువాత సంభవించిన జంట పేలుళ్లు మరో ఎత్తుగా మారాయి. తాలిబన్ల పరిపాలనలో ఆప్ఘనిస్తాన్.. భయానక ఉగ్రవాద సంస్థలు, టెర్రరిస్టులకు షెల్టర్ జోన్‌గా మారుతుందనే అనుమానాలు వాస్తవ రూపాన్ని దాల్చాయి. హమీద్ కర్జాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సహా కాబుల్‌లో సంభవించిన జంట పేలుళ్లు ప్రపంచ దేశాలను ఉలిక్కి పడేలా చేశాయి.

Defence Minister Rajnath Singh agreed that the changing equation in Afghanistan is a challenge for the country. These situations have forced our country to rethink its strategy, he added.