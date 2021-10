Cheating: ప్రేమ పెళ్లి, భర్త అసలు మ్యాటర్ తెలిసి భార్య షాక్, భర్త ఫ్రెండ్స్ ఎంట్రీతో శవమైన భార్య!

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో: యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. ప్రేమికులు చాలా సంతోషంగా తిరిగారు. ప్రియుడిని ప్రియురాలు వివాహం చేసుకోవడం ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. పెద్దలను ఎదిరించిన యువతి ఆమె ప్రియుడిని వివాహం చేసుకుంది. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. తరువాత భార్యకు షాకింగ్ విషయం తెలిసింది. తనను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నదని మా మతం వాడు కాదని ,అతను ముస్లీం అని భార్యకు తెలిసిపోయింది భార్యకు తన గుట్టు మొత్తం ఎలాగో తెలిసిపోయిందని అనుకున్న భర్త అతని అసలు స్వరూపం చూపించాడు.

అప్పటి నుంచి భార్యను ఇస్లాం మతం స్వీకరించాలని భర్త ఆమెను టార్చర్ పెట్టాడు. తన ప్రాణం పోయినా నేను ఇస్లాం మతం స్వీకరించనని భార్య తేల్చి చెప్పింది. ఎంత చెప్పినా భార్య పద్దతి మార్చుకోకపోవడంతో రగిలిపోయిన ఆమె భర్త అతని స్నేహితులను రంగంలోకి దింపాడు. తరువాత భార్య అతని భార్యకు ప్రత్యక్షంగానే నరకం చూపించాడు. అంతే భార్య ఇంట్లో శవమై కనిపించడం కలకలం రేపింది.

English summary

Cheating: A 28-year-old woman was allegedly murdered in Churai Dalpatpur village under Mirganj Police Station area here by her husband who was forcing her to convert.