Cheating: కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ లో లవ్ మ్యారేజ్, సెకండ్ వేవ్ లో ప్రియుడితో సెకండ్ మ్యారేజ్, థర్డ్ వేవ్ లో ?

కాన్పూర్/చెన్నై: రెండు సంవత్సరాలు కలిసిమెలసి తిరిగిన ప్రేమికులు పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారు. ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారని, పిల్లలు పెళ్లి చేసుకుని జీవితాంతం కలిసి ఉంటే మనం ఎందుకు కాదనాలని, వారు సంతోషంగా ఉంటే మనం కూడా సంతోషంగా ఉంటాము కదా అని ఆలోచించిన ఇరు వైపుల కుటుంబ సభ్యులు ఆర్య సమాజం ఆలయంలో కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ లోనే పెళ్లి చేశారు. అమ్మాయికి ఆమె కుటుంబ సభ్యులు భారీగానే బంగారు నగలు ఇచ్చారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్తతో నాలుగు నెలలు భార్య చక్కగా కాపురం చేసింది.

ఐదు నెలల తరువాత పుట్టింటి వాళ్లు, అత్తారింటి వాళ్లు ఇచ్చిన బంగారు నగలు ఎత్తుకుని పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్య తరువాత నీతో నేను రాను అంటూ భర్తకు తేల్చి చెప్పి పుట్టింటిలోనే ఉండిపోయింది. కోపంలో భార్య రాలేదని ఐదు నెలల నుంచి తన భార్య తిరిగి వస్తుందని భర్త ఎదురు చూశాడు. అదే సమయంలో భార్య వేరే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునింది. ప్రేమించిన వ్యక్తిని ఎక్కడైతో మొదటిసారి పెళ్లి చేసుకుందో కరోనా సెకండ్ వేవ్ సందర్బంగా మరో వ్యక్తితో అదే ఆర్యవైశ్య సమాజం ఆధ్వర్యంలో భార్య రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. భార్య రెండో పెళ్లి వీడియో భర్తకు చేరడంతో అతను లబోదిబో అంటూ ఇప్పుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

