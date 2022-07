Clash: సోషల్ మీడియా పోస్టు, హిందూ సంస్థ నాయకులపై కత్తులతో దాడి, బైక్ లు, షాపులు బూడిద, నిషేధాజ్ఞలు !

India

బెంగళూరు/బాగల్ కోట్: బీజేపీ మాజీ నాయకురాలు నుపూర్ శర్మాకు వ్యతిరేకంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారని ఆరోపిస్తూ రెండు వర్గాల మద్య జరిగిన గొడవల కారణంగా ముగ్గురి మీద కత్తులతో, వేటకొడవలితో దాడులు చెయ్యడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రెండు వర్గాల మద్య గొడవలు జరగడం, ఇరు వర్గాలు దాడులకు దిగడంతో బైక్ లు, షాపులు, కూరగాయల బండ్లుకు నిప్పు పెట్టడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసు అధికారులు రంగంలోకిదిగారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఆ ప్రాంతంలో నిషేధాజ్ఞలు అమలు చేశారు. అదనపు పోలీసు బలగాలు రంగంలోకి దిగాయి. మరో వర్గం దాడిలో హిందూ జాగరణ వేదిక జిల్లా కార్యదర్శి అరుణ్ తలకు తీవ్రగాయాలై ఆసుపత్రిలో ఐసీయూలో ఉన్నాడు. మాజీ సీఎం నియోజక వర్గంలో ఈ గొడవలు జరిగాయి.

