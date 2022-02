బీజేపీ వర్సెస్ ఎస్పీ - అయోధ్యలో రాళ్ల దాడి : చెదరగొట్టిన పోలీసులు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ఉత్తర ప్రదేశ్ లో రేపు (ఆదివారం) మూడో విడత పోలింగ్ జరగనుంది. దీని కోసం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. తొలి రెండు విడత ఎన్నికల పైన ప్రధానంగా బీజేపీ -ఎస్పీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఎవరికి వారు తమదే గెలుపు అని చెబుతున్నాయి. 403 స్థానాలు కలిగిన యూపీ అసెంబ్లీకి ఏడు విడతల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఏడు విడతల పోలింగ్ అనంతరం మార్చి 10 న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. బీజేపీ, ఎస్పీ, బీఎస్పీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య చతుర్ముఖ పోటీ నెలకొంది. మైనారిటీ ఓటర్లు ఎక్కువగా ఉన్న కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్ఐఎమ్ కూడా గట్టి పోటీ ఇస్తోంది.

ఎన్నికల ప్రచారం సైతం హోరా హోరీగా సాగుతోంది. ఈ ప్రచార క్రమంలో అయోధ్యలో బీజేపీ ..సమాజ్ వాదీ పార్టీ మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తలెత్తాయి. రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. గోసాయీగంజ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని కబీర్​పుర్​లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.పోలీసు స్టేషన్ ఎదుటే ఈ ఘటన జరగడం విస్మయం కలిగిస్తోంది. కాల్పులు సైతం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

గోసాయీగంజ్ నియోజకవర్గాన్ని భాజపా, ఎస్పీ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్నాయి. ఎస్పీ నుంచి అభయ్ సింగ్, భాజపా తరఫున ఎమ్మెల్యే ఇంద్ర ప్రతాప్ తివారి ఖబ్బూ సతీమణి ఆర్తీ తివారీ పోటీ చేస్తున్నారు.

UP | During the campaigning, supporters of both the candidates came face to face near Kabirpur intersection of Maharajganj PS area. Both sides have accused each other of stone-pelting & firing: SSP Shailesh Pandey on alleged clash b/w supporters of SP-BJP candidates in Ayodhya pic.twitter.com/6TPETE2vsI