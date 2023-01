వణుకుతున్న ఉత్తరాది.. ఆ రాష్ట్రాలకు ఐఎండీ రెడ్, ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ.. స్కూళ్ళకు సెలవులు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు పంజాబ్, ఉత్తర ప్రదేశ్, హర్యానా, రాజస్థాన్ మరియు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లకు ఐఎండీ అధికారులు సోమవారం తీవ్రమైన చలి గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఉత్తర భారతదేశంలో చలి తీవ్రతరం కావడంతో అనేక రాష్ట్రాలు వణికిపోతున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. దానికి తోడు పొగమంచు కూడా అధికం కావడంతో వాతావరణ శాఖ ఢిల్లీతో పాటు ఆయా రాష్ట్రాలలో హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు పంజాబ్, హర్యానాలలో రెడ్ అలర్ట్, రాజస్థాన్, బీహార్లలో ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీచేసింది.

English summary

North shivers due to extreme cold wave and fog. In this order, the IMD has issued red and orange alerts to Delhi and many other states. A decision was taken to extend school holidays.